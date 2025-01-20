Какие документы необходимо иметь при себе на случай проверки работниками ТЦК – объясняет адвокат

Людям, подлежащим военному учету (призывникам, резервистам, военнообязанным и военнослужащим), нужно иметь при себе военно-учетный документ, если будет проверка ТЦК. Он может быть в виде бумажного документа со штрих-кодом или в цифровом формате через приложение Резерв+. Все данные этого приложения синхронизируются с единой базой военного учета.

Об этом рассказал украинскому радио Харькова адвокат Николай Максимов.

""На данный момент могу сказать, что эта система внедрена на 99% — это проверено лично. Единственное, нужно учитывать, что телефон может разрядиться, а военно-учетный документ желательно обновлять регулярно. Бывали случаи, когда человек обновил документ, а через месяц выяснилось, что он в розыске, но он об этом не знал из-за несвоевременного обновления," — отметил он.

Речь идет о том, что нужно нажать кнопку "Резерв+" в приложении, обновить данные и обновленная информация с военно-учетным документом подтянется автоматически.

Напомним, ранее юристы рассказывали, что делать, если работники территориального центра комплектования принудительно удерживаются.

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