Не лише Україну: Портников сказав, чого вимагатиме Путін під час зустрічі з Трампом

Очікувати серйозних проривів від потенційної зустрічі Трампа з Путіним не варто. На думку журналіста Віталія Портникова, кремлівський диктатор бездоганно використає її, щоб показати провал його ізоляції.

Про це Портников сказав на своєму YouTube-каналі.

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Як наголосив Портников, учора Путін зібрав Радбез РФ, щоб послати публічні сигнали президенту США. Вони не залишають сумнівів, що Путін погодиться тільки на таке закінчення війни, яке стане для нього поверненням до ідей 2022 року. Він добиватиметься погодження з тим, щоб:

схід і південь України були передані під російський контроль

Трамп вивів американські війська з території країн центральної Європи для відновлення російської сфери впливу.

"І Трамп дав їм зрозуміти: тепер вони мають слухатися Путіна. В обмін на те, що Путін не буде заважати Трампу робити все, що він захоче в інших регіонах", - додав журналіст.

Йдеться, зокрема, про Латинську Америку. Можливо, Путін взагалі піде з Африки.

"Але це не означає, що Трамп на це має погодитися. Це абсолютно інша історія", - резюмував Віталій Портников.

Раніше Портников зазначав, що готовність Трампа до зустрічі з Путіним також може видаватися певним послабленням позицій США у діалозі з Москвою. Таким чином Путін доведе, що ізоляція його режиму фактично зазнала фіаско не тільки у країнах глобального півдня, лідери яких підтримують контакти з ним попри війну, але й у США, які вимагали від нього припинити свою невмотивовану агресію.

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