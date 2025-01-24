В Харькове раздаются взрывы: враг атакует город

Пока сообщений о пострадавших нет.
Россияне совершают массированную атаку Харькова с использованием БпЛА. На данный момент подтвержден один "прилет".
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Имеем уже один "прилет" в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем. В связи с тем, что в небе над городом много ударных дронов, будьте очень осторожны!", — отметил Терехов.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что пока сообщений о пострадавших нет.
"Предварительно в Основянском районе в частном секторе. На эту минуту — без пострадавших. Будьте осторожны, в небе еще фиксируем вражеские беспилотники", — говорится в сообщении Синегубова.
Напомним, ночью враг атаковал Глеваху и Бровары.
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