Як підібрати джинси за розміром без примірювання: усі лайфгаки

Вибираємо джинси без примірювання.
Звісно, найкраще, купуючи джинси, як і будь-який інший одяг, їх міряти. Але бувають такі випадки, коли не завжди є така можливість.
Ділимося лайфгаками, як можна вибрати джинси без примірювання.
Як перевірити, чи підходить розмір джинсів
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Для цього треба застебнути джинси та обернути їх навколо шиї поясом, як показано на малюнку.
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З'єднати два краї пояса між собою навколо шиї.
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Якщо вони зійшлися без проблеми, найімовірніше — це ваш розмір, якщо ж краї не зійдуться, штани будуть тісними, а якщо будуть находити один на одного, джинси, вірогідно, будуть завеликими.
Такий лайфгак підійде для вибору джинсів з високим посадженням тим, у кого немає зайвої ваги. В іншому разі примірювання не уникнути.
Як перевірити, чи підходить ширина джинсів
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Стисніть руку в кулак і зігніть її в лікті.
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Спробуйте вставити руку в застібнуті джинси, як показано на фото. Якщо це вдалося, ширина джинсів для вас буде ідеальною.
Перевіряємо, чи підходить довжина джинсів
Щоб вгадати довжину джинсів, візьміться за край кожної штанини і розведіть руки в боки. Якщо обидві штанини на одній лінії, а руки не зігнуті в ліктях — довжина джинсів ідеально підходить.
І ще один спосіб, який дійсно працює. Прикладіть застебнуті джинси до середини талії спереду і ззаду. Якщо довжини пояса вистачає для напівобхвату, отже, штани на вас зійдуться.
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