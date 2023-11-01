Як підібрати джинси за розміром без примірювання: усі лайфгаки

Звісно, найкраще, купуючи джинси, як і будь-який інший одяг, їх міряти. Але бувають такі випадки, коли не завжди є така можливість.

Ділимося лайфгаками, як можна вибрати джинси без примірювання.

Як перевірити, чи підходить розмір джинсів

Для цього треба застебнути джинси та обернути їх навколо шиї поясом, як показано на малюнку.

Як вибрати джинси без примірювання

З'єднати два краї пояса між собою навколо шиї.

Якщо вони зійшлися без проблеми, найімовірніше — це ваш розмір, якщо ж краї не зійдуться, штани будуть тісними, а якщо будуть находити один на одного, джинси, вірогідно, будуть завеликими.

Такий лайфгак підійде для вибору джинсів з високим посадженням тим, у кого немає зайвої ваги. В іншому разі примірювання не уникнути.

Як перевірити, чи підходить ширина джинсів

Стисніть руку в кулак і зігніть її в лікті.

Спробуйте вставити руку в застібнуті джинси, як показано на фото. Якщо це вдалося, ширина джинсів для вас буде ідеальною.

Як вибрати джинси без примірювання

Перевіряємо, чи підходить довжина джинсів

Щоб вгадати довжину джинсів, візьміться за край кожної штанини і розведіть руки в боки. Якщо обидві штанини на одній лінії, а руки не зігнуті в ліктях — довжина джинсів ідеально підходить.

Як підібрати довжину джинсів

І ще один спосіб, який дійсно працює. Прикладіть застебнуті джинси до середини талії спереду і ззаду. Якщо довжини пояса вистачає для напівобхвату, отже, штани на вас зійдуться.

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