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Як підібрати джинси за розміром без примірювання: усі лайфгаки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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1133
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2 хв
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Як підібрати джинси за розміром без примірювання: усі лайфгаки

Як вибрати джинси без примірювання

Вибираємо джинси без примірювання.

Звісно, найкраще, купуючи джинси, як і будь-який інший одяг, їх міряти. Але бувають такі випадки, коли не завжди є така можливість.

Ділимося лайфгаками, як можна вибрати джинси без примірювання.

Як перевірити, чи підходить розмір джинсів

  • Для цього треба застебнути джинси та обернути їх навколо шиї поясом, як показано на малюнку. 

Як вибрати джинси без примірювання / ©
Як вибрати джинси без примірювання

  • З'єднати два краї пояса між собою навколо шиї.

  • Якщо вони зійшлися без проблеми, найімовірніше — це ваш розмір, якщо ж краї не зійдуться, штани будуть тісними, а якщо будуть находити один на одного, джинси, вірогідно, будуть завеликими.

Такий лайфгак підійде для вибору джинсів з високим посадженням тим, у кого немає зайвої ваги. В іншому разі примірювання не уникнути.

Як перевірити, чи підходить ширина джинсів

  • Стисніть руку в кулак і зігніть її в лікті.

  • Спробуйте вставити руку в застібнуті джинси, як показано на фото. Якщо це вдалося, ширина джинсів для вас буде ідеальною.

Як вибрати джинси без примірювання / ©
Як вибрати джинси без примірювання

Перевіряємо, чи підходить довжина джинсів

Щоб вгадати довжину джинсів, візьміться за край кожної штанини і розведіть руки в боки. Якщо обидві штанини на одній лінії, а руки не зігнуті в ліктях — довжина джинсів ідеально підходить.

Як підібрати довжину джинсів / ©
Як підібрати довжину джинсів

І ще один спосіб, який дійсно працює. Прикладіть застебнуті джинси до середини талії спереду і ззаду. Якщо довжини пояса вистачає для напівобхвату, отже, штани на вас зійдуться.

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Дата публікації
Перегляди
1133
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