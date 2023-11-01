Как подобрать джинсы по размеру без примерки: все лайфхаки

Конечно, лучше всего, покупая джинсы, как и любую другую одежду, их мерить. Но бывают такие случаи, когда это не всегда есть такая возможность.

Делимся лайфгаками, как можно выбрать джинсы без примерки.

Как проверить, подходит ли размер джинсов

Для этого нужно застегнуть джинсы и повернуть их вокруг шеи поясом, как показано на рисунке.

Как выбрать джинсы без примерки

Соединить два края пояса между собой вокруг шеи.

Если они сошлись без проблемы, скорее всего – это ваш размер, если края не сойдутся, брюки будут тесными, а если будут находить друг на друга, джинсы, скорее всего, будут слишком большими.

Такой лайфгак подойдет для выбора джинсов с высокой посадкой, тем, у кого нет лишнего веса. В противном случае без примерки не обойтись.

Как проверить, подходит ли ширина джинсов

Сожмите руку в кулак и согните ее в локте.

Попытайтесь вставить руку в застегнутые джинсы как показано на фото. Если это удалось, ширина джинсов вам будет идеальной.

Как выбрать джинсы без примерки

Проверяем, подходит ли длина джинсов

Чтобы угадать длину джинсов, возьмись за край каждой штанины и разведите руки в стороны. Если штанины на одной линии, а руки не изогнуты в локтях, то длина джинсов идеально подходит.

Как подобрать длину джинсов

И еще один способ, действительно работающий. Приложите застегнутые джинсы к середине талии спереди и сзади. Если длины пояса хватает для полуобхвата, значит, штаны на вас сойдутся.

Читайте также: