Как подобрать джинсы по размеру без примерки: все лайфхаки

Выбираем джинсы без примерки
Конечно, лучше всего, покупая джинсы, как и любую другую одежду, их мерить. Но бывают такие случаи, когда это не всегда есть такая возможность.
Делимся лайфгаками, как можно выбрать джинсы без примерки.
Как проверить, подходит ли размер джинсов
-
Для этого нужно застегнуть джинсы и повернуть их вокруг шеи поясом, как показано на рисунке.
-
Соединить два края пояса между собой вокруг шеи.
-
Если они сошлись без проблемы, скорее всего – это ваш размер, если края не сойдутся, брюки будут тесными, а если будут находить друг на друга, джинсы, скорее всего, будут слишком большими.
Такой лайфгак подойдет для выбора джинсов с высокой посадкой, тем, у кого нет лишнего веса. В противном случае без примерки не обойтись.
Как проверить, подходит ли ширина джинсов
-
Сожмите руку в кулак и согните ее в локте.
-
Попытайтесь вставить руку в застегнутые джинсы как показано на фото. Если это удалось, ширина джинсов вам будет идеальной.
Проверяем, подходит ли длина джинсов
Чтобы угадать длину джинсов, возьмись за край каждой штанины и разведите руки в стороны. Если штанины на одной линии, а руки не изогнуты в локтях, то длина джинсов идеально подходит.
И еще один способ, действительно работающий. Приложите застегнутые джинсы к середине талии спереди и сзади. Если длины пояса хватает для полуобхвата, значит, штаны на вас сойдутся.
Читайте также: