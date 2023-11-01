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Как подобрать джинсы по размеру без примерки: все лайфхаки

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1034
Время на прочтение
2 мин
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Как подобрать джинсы по размеру без примерки: все лайфхаки

Как выбрать джинсы без примерки

Выбираем джинсы без примерки

Конечно, лучше всего, покупая джинсы, как и любую другую одежду, их мерить. Но бывают такие случаи, когда это не всегда есть такая возможность.

Делимся лайфгаками, как можно выбрать джинсы без примерки.

Как проверить, подходит ли размер джинсов

  • Для этого нужно застегнуть джинсы и повернуть их вокруг шеи поясом, как показано на рисунке.

Как выбрать джинсы без примерки / ©
Как выбрать джинсы без примерки

  • Соединить два края пояса между собой вокруг шеи.

  • Если они сошлись без проблемы, скорее всего – это ваш размер, если края не сойдутся, брюки будут тесными, а если будут находить друг на друга, джинсы, скорее всего, будут слишком большими.

Такой лайфгак подойдет для выбора джинсов с высокой посадкой, тем, у кого нет лишнего веса. В противном случае без примерки не обойтись.

Как проверить, подходит ли ширина джинсов

  • Сожмите руку в кулак и согните ее в локте.

  • Попытайтесь вставить руку в застегнутые джинсы как показано на фото. Если это удалось, ширина джинсов вам будет идеальной.

Как выбрать джинсы без примерки / ©
Как выбрать джинсы без примерки

Проверяем, подходит ли длина джинсов

Чтобы угадать длину джинсов, возьмись за край каждой штанины и разведите руки в стороны. Если штанины на одной линии, а руки не изогнуты в локтях, то длина джинсов идеально подходит.

Как подобрать длину джинсов / ©
Как подобрать длину джинсов

И еще один способ, действительно работающий. Приложите застегнутые джинсы к середине талии спереди и сзади. Если длины пояса хватает для полуобхвата, значит, штаны на вас сойдутся.

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Дата публикации
Просмотры
1034
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