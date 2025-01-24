Российская армия продвинулась на Донетчине: отчет ISW

Российские войска продвинулись на фронте вблизи Торецка и Покровска Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Боевые действия в Харьковской области

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении, но продвижений не имели.

Российские военкоры заявили, что в районе Липцев и Волчанска продолжаются позиционные бои.

Ситуация на фронте в Луганской области

Захватчики продолжали наступление на Купянском направлении, однако продвижений у врага не было.

Российские блогеры утверждали о наступлении путинских войск в северной части Двуречной и продвижении на 1,5 км вглубь в западной части поселка. Они также заявляли, что оккупанты будут пытаться достичь Кутковки из Западного.

В то же время, один российский блогер заявил, что для достижения существенного прогресса войскам РФ необходимо наладить стабильное материально-техническое обеспечение через реку Оскол.

Связанный с украинской военной разведкой источник заявил, что враг пытается продвинуться в направлении Довгенького, Западного и Кондрашовки.

Российская армия также продолжала наземные атаки восточнее Купянска в районе Петропавловки. Наступали оккупанты и в направлении Боровой, но продвижений не имели.

Также враг наступал возле Лозовой, Зеленой Рощи, Загрызово, Первомайского, Копанки и Новосергеевки.

Захватчики продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись.

Россияне атаковали вблизи Зеленой Долины, Новолюбовки, Ямполевки, Заречного, Кузьмино и в районе Серебрянского леса.

Российский блогер заявил, что украинские войска контратаковали к северо-востоку от Лимана вблизи Тернов и Торского.

Бои в Донецкой области

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки юго-восточнее Северска в районе Ивано-Дарьевки, однако без продвижений. Враг продолжал наземные атаки вблизи и в пределах Часов Яра, но там не продвинулся.

Российские блогеры заявили, что путинские войска якобы зачистили позиции украинских защитников в цехах огнеупорного завода в центре Часов Яра, и сейчас ведут бои к западу от первого цеха.

Еще один блогер заявлял об ударе российских войск по украинской понтонной переправе в Константиновке.

Оккупанты недавно продвинулись в северной части Торецка. Геолокационные кадры указывают на назначенное продвижение врага к шахте на севере города и продвижение к западу от Нелиповки.

Российские блогеры утверждали, что армия РФ якобы захватила как минимум половину Торецкой шахты и продвинулась к Крымскому.

Захватчики проводили штурмы в Торецке, в районе Дилиевки и Крымского.

Российские войска недавно продвинулись юго-западнее Покровска. Как свидетельствуют геолокационные кадры, враг продвинулся к северу от Новоелизаветовки.

В российском Министерстве обороны заявили о захвате села Соленое, но аналитики считают, что россияне могли оккупировать этот населенный пункт еще по состоянию на 13 января.

Вражеские войска продолжали атаковать под Покровском, возле населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Новый Труд, Зверевое, Леонтовичи, Петропавловка, Новосергеевка, Котлино, Успеновка, Срибне а в направлении Гришино.

Российская армия продолжила наступление в районе Курахово, но не продвинулась.

Российский блогер заявил, что путинские войска якобы зачистили позиции Сил обороны Украины вблизи Янтарного, продвинулись мимо трассы Т-0515 к западу от Петропавловки и продвигаются к Улаклам.

Российские блогеры также утверждали, что армия РФ якобы отразила усиленный штурм ВСУ численностью во взводе под Курахово.

Оккупанты продолжали штурмовать возле Шевченко и в направлении Андреевки, у Дачного, Улаклов, Зеленовки, Янтарного, Разлива и в направлении Костятинополя.

Враг активизирует наступательные действия для захвата Великой Новоселки. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил о риске оцепления в районе Великой Новоселки.

Российские блогеры утверждали о продвижении путинских войск вдоль трассы Т-0518 Павловка – Великая Новоселка в центре Великой Новоселки. По их словам, захватчики разрезали населенный пункт и якобы окружили небольшую группу украинских военных в южной части Великой Новоселки.

Российские блогеры утверждали, что армия РФ продвигается дальше в северо-восточной и восточной частях Великой Новоселки, в нескольких лесистых районах к югу от населенного пункта, а также удерживает позиции вдоль рек Мокрые Ялы и Кашлагач.

Однако в Институте изучения войны не могут подтвердить ни одно из этих заявлений.

Оккупанты продолжали наступать возле Великой Новоселки, возле Времевки и Новодаровки.

Южный фронт

Украинские и российские источники не сообщали о наземной активности в западной части Запорожской области.

Захватчики атаковали дронами позиции Сил обороны Украины у Орехова. Враг дистанционно минирует украинские логистические пути вблизи Пятихаток.

Российская армия продолжала ограниченные наземные удары на Днепровском направлении в Херсонской области.

К слову, аналитики Deep State сообщили о продвижении врага в Великой Новоселке, возле Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.

Читайте также: