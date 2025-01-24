Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся в Великой Новоселке, у Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.

Также читайте Есть угроза оперативного окружения: ВСУ заявляют о тяжелой ситуации в Донецкой области

Как сообщалось, кафиры готовятся к штурму Временного Яра. ВСУ фиксируют активность противника в районе труб канала Северский Донец.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.