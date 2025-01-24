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Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Российские военные/росСМИ

Враг пытается двигаться вперед.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся в Великой Новоселке, у Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.

Как сообщалось, кафиры готовятся к штурму Временного Яра. ВСУ фиксируют активность противника в районе труб канала Северский Донец.

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ВСУ сообщили об активности врага в районе труб канала Северский Донец

ВСУ сообщили об активности врага в районе труб канала Северский Донец

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