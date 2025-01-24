Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Враг пытается двигаться вперед.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Враг продвинулся в Великой Новоселке, у Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.
Как сообщалось, кафиры готовятся к штурму Временного Яра. ВСУ фиксируют активность противника в районе труб канала Северский Донец.
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