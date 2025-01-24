Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного.

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Як повідомлялося, окупанти готуються до штурму Часового Яру. ЗСУ фіксують активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець.

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