Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Ворог намагається рухатися вперед.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного.
Як повідомлялося, окупанти готуються до штурму Часового Яру. ЗСУ фіксують активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець.
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