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Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Російські військові / росЗМІ

Ворог намагається рухатися вперед.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного.

Як повідомлялося, окупанти готуються до штурму Часового Яру. ЗСУ фіксують активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець.

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ЗСУ повідомили про активність ворога в районі труб каналу Сіверський Донець

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