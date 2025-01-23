Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни втратили чимало техніки, зокрема 62 артсистеми.
Станом на ранок 23 січня ЗСУ знищили 825 320 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 825 320 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9850 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20497 (+12) од,
- артилерійських систем – 22256 (+62) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23111 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34905 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3714 (+3).
Нагадаємо, стало відомо про великі втрати Північної Кореї на війні в Росії. За даними західних джерел, загальні втрати північнокорейської армії в Курській області становлять близько 4000 солдатів. Йдеться про вбитих і поранених.