Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 23 січня ЗСУ знищили 825 320 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1340 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 825 320 (+1340) осіб,

танків ‒ 9850 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 20497 (+12) од,

артилерійських систем – 22256 (+62) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23111 (+72),

крилаті ракети ‒ 3051 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34905 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 3714 (+3).

Нагадаємо, стало відомо про великі втрати Північної Кореї на війні в Росії. За даними західних джерел, загальні втрати північнокорейської армії в Курській області становлять близько 4000 солдатів. Йдеться про вбитих і поранених.

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