Враг атаковал Черкасскую область: что было под прицелом

Российские войска атаковали Черкасскую область беспилотниками в ночь на 25 января. Под прицелом была критическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Во время атаки на Черкасчину враг целил по критической инфраструктуре. Последствия еще уточняются.

"Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре. Все службы работают. Больше информации – позже", – говорится в заявлении главы ОВА.

Напомним, российские войска в ночь на 25 января атаковали Украину беспилотниками. Взрывы раздавались в Киевской, Черкасской, Хмельницкой областях.

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