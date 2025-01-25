Ворог атакував Черкаську область: що було під прицілом

Через атаку на Черкащині знеструмлено частину абонентів.

Російські війська атакували Черкаську область безпілотниками у ніч проти 25 січня. Під прицілом була критична інфраструктура.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Під час атаки на Черкащину ворог цілив по критичній інфраструктурі. Наслідки ще уточнюються.

"Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі. Усі служби працюють. Більше інформації – згодом", – йдеться у заяві голови ОВА.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 25 січня атакував Україну безпілотниками. Вибухи лунали у Київській, Черкаській, Хмельницькій областях.

Читайте також: