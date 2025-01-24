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Попередження про масований обстріл: де ворог планує атаку

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Попередження про масований обстріл: де ворог планує атаку

Місто Херсон - громадян попереджають про обстріл / Фото: ТСН.ua

Отримано інформацію щодо ймовірного масованого російського обстрілу Херсона.

Завтра, 25-го січня, ймовірно, відбудеться масований російський обстріл Херсона. 

Про це попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог планує з самого ранку атакувати обласний центр та передмістя, використовуючи ствольну та реактивну артилерію. Подбайте про власну та безпеку своїх рідних! Бережіть себе", - закликав голова ОВА.

Нагадаємо, днями у Херсоні російські військові з дрона атакували комунальників. Ворог скинув з БпЛА вибухівку на автівку співробітників комунальних служб, які виконували роботи у Дніпровському районі міста. На щастя, люди не постраждали.

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