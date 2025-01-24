Куди йдуть гроші з фонду командувача: Ігнат відповів

Під час час воєнного стану в Україні кошти з фонду командувача Повітряних сил спрямовують на допомогу військовослужбовцям із тяжкими пораненнями та ампутаціями.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді".

За словами Ігната, впродовж трьох років повномасштабної війни допомогу отримали 1069 військових. Так він відповів на закиди нардепки Мар’яни Безуглої про так звані "премії генералітету".

Ігната заявив про чергову спробу дискредитації вищого військового керівництва.

"Йдеться про фонди командувачів видів та родів військ і головкома зокрема, якими преміюють військовослужбовців за особливі заслуги, а також поранених під час бойових дій та інші соціальні виплати", — сказав Ігнат.

Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення в Повітряних силах було ухвалено рішення витрачати практично всі кошти з фонду командувача на лікування військових після важких поранень, зокрема протезування кінцівок військових з ампутаціями

Ігнат повідомив, що загалом фонд командувача в період 2022-2024 рр становив 2,4 млн гривень щорічно. За три роки було надано допомогу 1069 військовим.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ також прокоментували інформацію народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо виписування премії головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському в розмірі до 20 млн гривень.