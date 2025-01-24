Предупреждение о массированном обстреле: где враг планирует атаку

Завтра, 25 января, вероятно, произойдет массированный российский обстрел Херсона.

Об этом предупредил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Враг планирует с самого утра атаковать областной центр и пригород, используя ствольную и реактивную артиллерию. Позаботьтесь о собственной и безопасности своих родных! Берегите себя", — призвал председатель ОВА.

Напомним, на днях в Херсоне российские военные из дрона атаковали коммунальщиков. Враг сбросил с БпЛА взрывчатку на автомобиль сотрудников коммунальных служб, выполнявших работы в Днепровском районе города. К счастью, люди не пострадали.

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