Ворог просунувся в Торецьку - Deep State

Росіяни намагаються просунутися вперед.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів.
Нагадаємо, 28-ма окрема механізована бригада оприлюднила докази порушення російськими військовими правил ведення війни на Торецькому напрямку. На опублікованих світлинах видно, як противник маскується під цивільних.
Читайте також:
- "ЗСУ створили унікальний прецедент": експерт про удари по військових об’єктах росіян
- Окупанти ведуть бої на вулицях Торецька: яку частину міста контролює ворог — розвідка Британії
- Наступ на Покровськ: експерт розповів, як росіяни планують атакувати місто