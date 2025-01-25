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Ворог просунувся в Торецьку - Deep State

Ворог просунувся в Торецьку - Deep State

Який вигляд мало місто Торецьк Бахмутського району Донецької області у грудні 2024 року / Фото: скриншот з відео

Росіяни намагаються просунутися вперед.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів.

Нагадаємо, 28-ма окрема механізована бригада оприлюднила докази порушення російськими військовими правил ведення війни на Торецькому напрямку. На опублікованих світлинах видно, як противник маскується під цивільних.

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