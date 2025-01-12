Російські військові в Торецьку вдаються до цинічного маскування: подробиці

Переодягання у цивільних є порушенням правил ведення війни.

28-ма окрема механізована бригада оприлюднила докази порушення російськими військовими правил ведення війни. На опублікованих світлинах видно, як противник маскується під цивільних.

Про це повідомила пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя.

Одна з фотографій була зроблена в районі вулиці Центральної в Торецьку, що підтверджує її достовірність та актуальність.

Як зазначають військові, це не перший випадок використання російськими військами тактики маскування під мирне населення. Згодом проросійські інформаційні ресурси намагаються видавати таких солдатів із зброєю за “звичайних місцевих жителів”.

Російські війська маскуються під цивільних. / Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Нагадаємо, що російські війська також переодягаються у форму Збройних сил України, щоб проникнути в райони розташування українських артилерійських підрозділів, мінометників та безпілотних систем.