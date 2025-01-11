Європа "морально не готова до спротиву": Жорін прокоментував підготовку Німеччини до війни 

На думку військового, роки навʼязування гіпертрофованої толерантності та демілітаризація зробили європейців непристосованими до війни.

Європа має готуватись до війни з РФ. Але головне завдання цієї підготовки – максимальна допомога Україні.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

"Це поки єдиний варіант не пустити РФ далі", – наголосив Жорін.

Військовий зазначив, що усвідомлення Європою реальної ситуації та імперських планів Росії вже можна вважати великим успіхом, але стан суспільства та рівень готовності до війни поки що "досить сумний".

"Через роки навʼязування гіпертрофованої толерантності та демілітаризації більшість населення там навіть морально не готова до якогось спротиву. А характер в цьому випадку – головне. Тож в першу чергу для Європи важливо консолідувати зусилля щодо допомоги українцям у війні", – додав він.

На думку Максима Жоріна, Заходу також обов’язково потрібно адаптувати свої війська під сучасні реалії та покращити мобілізаційний стан населення.

"Впевнений, що це більш надійні варіанти за, наприклад, покладання сподівань на НАТО", – резюмував військовий.

Нагадаємо, у Німеччині планують створити шість нових полків територіальної оборони для захисту критично важливих об’єктів. У складі цієї дивізії ТРО служитимуть як резервісти, так і військові бундесверу.

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