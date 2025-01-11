В Німеччині створять нову дивізію територіальної оборони: що відомо

У її складі служитимуть як резервісти, так і діючі військові.

У Німеччині планують створити шість нових полків територіальної оборони для захисту критично важливих об’єктів.

Про це повідомило видання DW.

У квітні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив оновлену структуру Бундесверу, спрямовану на посилення обороноздатності країни. Однією з основних пропозицій стало розширення сил територіальної оборони.

Зараз до складу тероборони Німеччини входять чотири полки, в яких служать тільки резервісти. Вони підпорядковуються командуванню конкретних регіонів. Однак найближчим часом буде створено ще шість полків чисельністю 6 тисяч осіб, які об'єднають у нову окрему дивізію. В цій дивізії службу нестимуть не лише резервісти, а й діючі військові.

Основною метою нової дивізії стане захист критичних об'єктів, таких як порти, мости, дороги та цифрова інфраструктура. У мирний час дивізія також зможе допомагати під час аварій, терактів чи пандемій. Операційно ці сили підпорядкують Сухопутним військам, які на сьогодні складаються з трьох дивізій, включаючи танкові та дивізію швидкого реагування. Нова дивізія стане четвертою.

Нагадаємо, у Німеччині почастішали польоти шпигунських БпЛА.

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