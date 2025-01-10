Німеччина підготувала новий перелік озброєння для України

Водночас Пісторіус не прокоментував інформацію від ЗМІ про те, що Шольц начебто блокує ініціативу про пошук додаткових грошей для нових постачань зброї Києву.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що відомство підготувало перелік військових матеріалів і систем для України, які можуть бути передані у разі появи додаткового фінансування.

Про це міністр заявив під час відвідин бази ВМС у Нордхольці, повідомляє "Укрінформ".

Пісторіус сказав, що "ми підготували можливі подальші закупівлі у разі, якщо будуть додаткові засоби. Цей процес триває".

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Очільник Міноборони ФРН акцентував, що від самого початку роботи на своїй посаді завжди виступав за те, аби "завжди бути готовими до того, що може бути".

Водночас Пісторіус залишив без коментарів інформацію від ЗМІ про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто блокує ініціативу Міноборони та МЗС щодо пошуку додаткових 3 млрд євро для нових постачань нагально необхідної Україні зброї.

Зі свого боку заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн на прохання прояснити ситуацію сказала, що "військова допомога Україні, звісно, є постійною темою для уряду" як "особливо важлива". За словами Гоффманн, Щольц постійно повторює, що Україна отримує та отримуватиме велику допомогу від Німеччини. Водночас посадовиця не прокоментувала "внутрішні дискусії".

Заступниця речника федерального уряду нагадала, що напередодні у Рамштайні було оголошено про подальше постачання озброєнь Україні.

Речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер зі свого боку запевнив – анонсовані Пісторіусом постачання озброєнь уже заплановані. Перші з обіцяних новітніх 155-міліметрових гаубиць будуть передані Україні вже наступного тижня. Мюллер звернув увагу, що цих сучасних колісних гаубиць немає ще навіть на озброєнні бундесверу. Він також запевнив у виконанні обіцянок щодо дронів, бронетехніки та інших озброєнь.

Нагадаємо, видання Spiegel з посиланням на свої джерела повідомило, що Шольц блокує новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

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