Німеччина терміново посилює українську ППО: що передасть

Точна кількість ракет для систем протиповітряної оборони, які передадуть Україні, не розголошується.

Німеччина надасть Україні додаткові керовані ракети для систем протиповітряної оборони Iris-T, щоб посилити захист від російських атак.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної групи у форматі “Рамштайн”, передає n-tv.de.

За словами Пісторіуса, ці ракети були спочатку призначені для бундесверу, але зараз будуть перенаправлені з виробництва безпосередньо до України.

“Ми спочатку постачаємо ракети Україні, перш ніж поповнювати наші запаси”, — заявив міністр.

Точна кількість ракет, які передадуть Україні, не розголошується.

Нагадаємо, в четвер, 9 січня, Сполучені Штати Америки оголосили про останній пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента Джо Байдена. Його сума становить 500 мільйонів доларів. Допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів, ракети класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16.