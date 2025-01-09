Чи варто очікувати загрози з боку Білорусі: в ДПСУ відповіли

Україна ніколи не становила загрозу для Білорусі, натомість ми повинні мати сильні оборонні позиції на цьому напрямку для того, щоб запобігти будь-якій загрозі, якщо вона наважиться на черговий крок на підтримку Росії.

Фактично щороку– і 2023 року, і 2024-го – в Білорусі проходять постійні військові навчання. Тому не варто демонізувати те, що відбувається на українсько-білоруському кордоні.

Таку думку висловив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері КИЇВ24.

За його словами, Білорусь постійно акцентує увагу на проведенні навчань, а також на тому, що вона розвиває свою оборону спроможність.

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"Ми, власне, бачимо, як зараз, так і раніше, що Білорусь намагається перекинути відповідальність саме на Україну, що начебто ми, Україна, становимо загрозу Білорусі", – зазначив речник.

Водночас він додав, що Білорусь забула, що саме вона відкрила шлях для російських військових, які вторглися на територію України. І допоки Білорусь залишатиметься під впливом країни-терориста, для нас цей напрямок залишатиметься загрозливим.

"Біля нашого кордону ми не фіксуємо безпосередньої близькості: ні переміщення техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі. Та і, власне, ударного угруповання немає", – підсумував Демченко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі втягнути Мінськ у війну.

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