Речник президента Росії Дмитро Пєсков попередив, що Вірменія не зможе одночасно бути членом двох блоків.

У Кремлі відреагували на ухвалення урядом Вірменії законопроєкту щодо вступу до Євросоюзу, нагадавши про належність цієї країни до пострадянського Євразійського економічного союзу.

У коментарі російським пропагандистам на брифінгу в четвер, 9 січня, речник президента Росії Дмитро Пєсков попередив, що Вірменія не зможе одночасно бути членом двох блоків.

“Що означає це членство [Вірменії] в ЄС — зараз поки що важко сказати, бо, звісно, бути членами двох різних організацій, гіпотетично міркуючи, просто неможливо. Тут - один митний простір, одна зона вільного переміщення товарів, послуг, людей, капіталів, там — інші норми”, — сказав він.

Речник Путіна запевняє, що Вірменія та її народ отримують значні вигоди від членства в ЄЕС і запропонував Єревану дочекатися відповіді Брюсселя, навівши приклад ситуації з Туреччиною, яка “вже багато десятиліть зберігає свою орієнтацію на членство в ЄС, але не зустрічає особливої взаємності”.

Заява Пєскова пролунала після того, як 9 січня уряд Вірменії схвалив проєкт рішення щодо початку процесу вступу до ЄС, який має бути обговорений у парламенті наприкінці цього місяця. Ініціатива належить Платформі демократичних сил Вірменії і зібрала 60 000 підписів - це більше, ніж необхідні 50 000, які зобов'язують владу розглянути пропозицію.

Водночас раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наголосив, що рішення про вступ до ЄС може бути ухвалене лише на всенародному референдумі.

Нагадаємо, наприкінці листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна не буде вести переговорів про вступ до Євросоюзу щонайменше до кінця 2028 року і відмовляється від будь-яких бюджетних грантів від ЄС. Після цього країну охопили масові протести.

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