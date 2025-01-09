Следует ли ожидать угрозы со стороны Беларуси: в ГПСУ ответили

Украина никогда не представляла угрозу для Беларуси, однако мы должны иметь сильные оборонительные позиции на этом направлении, чтобы предотвратить любую угрозу, если она решится на очередной шаг в поддержку России.

Фактически ежегодно – и в 2023 году, и в 202-м – в Беларуси проходят постоянные военные учения. Поэтому не стоит демонизировать происходящее на украинско-белорусской границе.

Такое мнение высказал спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.

По его словам, Беларусь постоянно акцентирует внимание на проведении учений, а также на том, что она развивает свои оборонные возможности.

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"Мы, собственно, видим, как сейчас, так и раньше, что Беларусь пытается перебросить ответственность именно на Украину, что вроде бы мы, Украина, представляем угрозу Беларуси", – отметил спикер.

При этом он добавил, что Беларусь забыла, что именно она открыла путь для российских военных, вторгшихся на территорию Украины. И пока Беларусь будет оставаться под влиянием страны-террориста, для нас это направление будет оставаться угрожающим.

"Возле нашей границы мы не фиксируем непосредственной близости: ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии Беларуси. Да и, собственно, ударной группировки нет", – подытожил Демченко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Минск в войну.

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