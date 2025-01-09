Германия срочно усиливает украинскую ПВО: что передаст

Точное количество ракет для систем противовоздушной обороны, которые будут переданы Украине, не разглашается.

Германия предоставит Украине дополнительные управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны Iris-T, чтобы усилить защиту от российских атак.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания Контактной группы в формате Рамштайн, передает n-tv.de.

По словам Писториуса, эти ракеты были первоначально предназначены для бундесвера, но сейчас будут перенаправлены с производства непосредственно в Украину.

"Мы сначала поставляем ракеты Украине, прежде чем пополнять наши запасы", – заявил министр.

Точное количество ракет, которые будут переданы Украине, не разглашается.

Напомним, в четверг, 9 января, Соединенные Штаты Америки объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации действующего президента Джо Байдена. Его сумма составляет 500 миллионов долларов. Помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинской ПВО, больше снарядов, ракеты класса "воздух-земля" и другое оборудование для поддержки украинских F-16.