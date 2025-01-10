Шольц блокує новий пакет допомоги Україні - Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, в уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. Міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус нібито запропонували виділити додаткові близько 3 млрд євро, щоб погодити надання найбільш необхідної зброї до дострокових виборів 23 лютого.

Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони. На думку міністрів, це було б важливим сигналом для України, що допомога Берліна не зменшиться. Серед іншого, Бербок і Пісторіус вказують на важку ситуацію на східному фронті, де росіянам вдається просуватися, та невизначеність з подальшою американською допомогою через повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Втім, від січня робота над підготовкою пакету завмерла. З офісу чинного канцлера Шольца надійшли сигнали, що він проти такої додаткової витрати. За даними Spiegel, у нього пояснюють незгоду тим, що не бачать критичної необхідності у цьому пакеті. Мовляв, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час, а також не хочуть "ставити перед фактом" новий уряд країни, який сформують навесні.

Попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу, а також розраховують, що Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7, який фінансують з використанням доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, США оголосили новий пакет допомоги Україні 9 січня під час засідання "Рамштайну". Його сума становить 500 мільйонів доларів.

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