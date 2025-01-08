Трамп уже отримав від Путіна ляпас: експерт оцінив події у війні після інавгурації

Навряд чи активність російської армії може піти на спад після 20 січня – дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив колишній заступник керівника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

З його слів, активність росіян буде просто переформатовуватися залежно від того, у який бік піде Трамп – чи то у бік України, чи навпаки.

"Трамп уже встиг отримати від Путіна ляпаса по носі – той відкинув план команди Трампа щодо закінчення війни. Це серйозний симптом. Все оточення Трампа говорить про те, що в США потихеньку починають розуміти, що Путін сприймає лише силу, і цю силу треба проявляти у військовій сфері через допомогу Україні, а також у політичній та економічній, по-рейгановськи. Нехай Трамп повчиться у свого попередника Рейгана, який багато чого досяг, хоча починав як актор", – каже Романенко.

Експерт наголошує: тижні, що залишилися, важливі, а "наступний крок за Трампом". Останній для адміністрації чинного президента Джо Байдена "Рамштайн" покаже, чи Європа перебере на себе управління цим форматом. Романенко каже, що і президент Франції Еммануель Макрон, і прем’єр Великої Британії Кір Стармер займають сильну позицію.

"Я переконаний, що після 20 січня за добу не відбудеться змін. Свого часу Трамп обіцяв вирішити питання за добу після виборів. Тепер члени його команди виправдовуються: ми мали на увазі дату, коли він набуде повноважень. Але, звичайно, швидко це не станеться. Дуже важливо, наскільки за цей час адміністрація Трампа підготується до силових підходів щодо Росії", – каже Ігор Романенко.

Нагадаємо, колишній посол України в США Валерій Чалий пояснив, що заява Дональда Трампа про шість місяців стосувалася не термінів завершення війни в Україні, а потенційної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

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