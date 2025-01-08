Мер села заборонив мешканцям хворіти: у чому причина

Згідно з його розпорядженням, мешканці повинні більше відпочивати.

Мер італійського села видав прокламацію, яка забороняє мешканцям хворіти на тлі проблем з доступом до місцевої медицини.

Про це пише UPI.

Мер Белькастро, Калабрія, Антоніо Торчіа видав розпорядження, в якому наказав мешканцям не хворіти на серйозні захворювання, які можуть призвести до необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Мешканцям також було наказано не займатися діяльністю, яка може призвести до серйозних травм, і рекомендовано проводити більшу частину свого часу на відпочинку.

Пізніше Торчія пояснив, що прокламація мала на меті привернути увагу до недоліків місцевої інфраструктури охорони здоров'я в жартівливій формі.

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За словами мера, близько половини з 1200 мешканців села – люди віком понад 65 років. Найближча лікарня швидкої допомоги розташована майже за 50 км від села, і туди можна дістатися лише дорогою з обмеженням швидкості 30 км/год.

У селі є черговий лікар, але він не працює вночі, у вихідні та святкові дні.

Калабрія – один із найбідніших регіонів Італії, де від 2009 року було закрито 18 лікарень. 2022-го оголосили, що протягом трьох років до Калабрії буде направлено 497 лікарів, які допоможуть укомплектувати медичні заклади регіону.

Нагадаємо, "безплідна" жінка випадково дізналася про вагітність за 4 години до народження дитини. Лікарі казали, що вона не може мати дітей.

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