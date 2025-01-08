Мэр села запретил жителям болеть: в чем причина

Мэр итальянского села издал прокламацию, запрещающую жителям болеть на фоне проблем с доступом к местной медицине.

Об этом пишет UPI.

Мэр Белькастро, Калабрия, Антонио Торчиа издал распоряжение, в котором приказал жителям не болеть серьезными заболеваниями, которые могут привести к необходимости оказания неотложной медицинской помощи.

Жителям также было предписано не заниматься деятельностью, которая может привести к серьезным травмам, и рекомендовано проводить большую часть своего времени на отдыхе.

Позже Торчия пояснил, что цель прокламации была привлечь внимание к недостаткам местной инфраструктуры здравоохранения в шутливой форме.

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По словам мэра, около половины из 1200 жителей села — люди старше 65 лет. Ближайшая больница скорой помощи расположена почти в 50 км от села, и туда можно добраться только по дороге с ограничением скорости 30 км/ч.

В селе есть дежурный врач, но он не работает ночью, в выходные и праздничные дни.

Калабрия – один из самых бедных регионов Италии, где с 2009 года было закрыто 18 больниц. В 2022-м объявили, что в течение трех лет в Калабрию будут направлены 497 врачей, которые помогут укомплектовать медицинские учреждения региона.

Напомним, "бесплодная" женщина случайно узнала о беременности за 4 часа до рождения ребенка. Врачи говорили, что у нее не будет детей.

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