На території Білорусі зафіксовано понад 17 заходжень російських дронів "Шахед"

Авіація Військово-повітряних сил Білорусі вночі не піднімалась в небо.
На території Білорусі 8 січня вночі було зафіксовано щонайменше 17 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед", які прибули з України та Росії.
Про це повідомило видання "Білорускі Гаюн".
Дрони рухались з Брянської області Росії через Поліський заповідник, Комарин, Лоев, Гдень, Нароўлю, Брагін, Асаревичі та через так званий "білоруський коридор".
Повідомляється, що перший дрон "Шахед" перетнув кордон з Росії в напрямку населеного пункту Круговец-Калініно (Добрушський район) о 01:43. Протягом ночі було зафіксовано ще кілька заходів, зокрема о 02:19, 02:42, 03:11, 03:29, 04:23, 04:29, 04:43, 05:53, 05:56, 05:59, 06:21, 06:31 та 06:55.
Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, один БПЛА було втрачено локаційно на території Білорусі. Водночас, повідомляється, що авіація Військово-повітряних сил Білорусі вночі не піднімалась в небо.
Нагадаємо, ГУР повідомило про історичну подію — український морський безекіпажний катер вперше збив два російських гелікоптери за допомогою ракет.
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