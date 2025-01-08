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На території Білорусі зафіксовано понад 17 заходжень російських дронів "Шахед"

На території Білорусі зафіксовано понад 17 заходжень російських дронів "Шахед"

Шахед / Фото ілюстративне / Фото: varta1

Авіація Військово-повітряних сил Білорусі вночі не піднімалась в небо.

На території Білорусі 8 січня вночі було зафіксовано щонайменше 17 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед", які прибули з України та Росії.

Про це повідомило видання "Білорускі Гаюн".

Дрони рухались з Брянської області Росії через Поліський заповідник, Комарин, Лоев, Гдень, Нароўлю, Брагін, Асаревичі та через так званий "білоруський коридор".

Повідомляється, що перший дрон "Шахед" перетнув кордон з Росії в напрямку населеного пункту Круговец-Калініно (Добрушський район) о 01:43. Протягом ночі було зафіксовано ще кілька заходів, зокрема о 02:19, 02:42, 03:11, 03:29, 04:23, 04:29, 04:43, 05:53, 05:56, 05:59, 06:21, 06:31 та 06:55.

"Шахеди" над Білоруссю в ніч проти 8 січня /Схема: Білоруський Гаюн

Згідно з даними Повітряних Сил ЗСУ, один БПЛА було втрачено локаційно на території Білорусі. Водночас, повідомляється, що авіація Військово-повітряних сил Білорусі вночі не піднімалась в небо.

Нагадаємо, ГУР повідомило про історичну подію — український морський безекіпажний катер вперше збив два російських гелікоптери за допомогою ракет. 

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