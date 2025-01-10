Шольц блокирует новый пакет помощи Украине - Spiegel

В немецком правительстве продолжаются споры о дополнительной военной помощи для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с новым крупным пакетом военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel.

По информации издания, в правительстве уже несколько недель продолжаются споры о дополнительной военной помощи для Украины. Министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус якобы предложили выделить дополнительные около 3 млрд евро, чтобы согласовать предоставление наиболее необходимого оружия к досрочным выборам 23 февраля.

Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны. По мнению министров, это было бы важным сигналом для Украины, что помощь Берлина не снизится. Среди прочего, Бербок и Писториус указывают на тяжелую ситуацию на восточном фронте, где россиянам удается продвигаться, и неопределенность с последующей американской помощью из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Впрочем, с января работа над подготовкой пакета замерла. Из офиса действующего канцлера Шольца поступили сигналы, что он против такого дополнительного расхода. По данным Spiegel, его объясняют несогласие тем, что не видят критической необходимости в этом пакете. Мол, уже предусмотренной помощи будет достаточно на ближайшее время, а также не хотят "ставить перед фактом" новое правительство страны, которое сформируют весной.

Предыдущий бюджет на 2025 год предусматривает 4 млрд. евро на военную помощь, а также рассчитывают, что Украина сможет использовать кредит на 50 млрд. долларов от G7, который финансируют с использованием доходов от замороженных российских активов.

Напомним, США объявили новый пакет помощи Украине 9 января во время заседания "Рамштайна". Его сумма составляет 500 миллионов долларов.

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