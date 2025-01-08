У Німеччині почастішали польоти шпигунських БпЛА: кого підозрює влада

У Німеччині різко почастішали порушення повітряного простору безпілотниками. У МВС країни припускають, що це є частиною гібридної війни Росії.

Про це повідомляє BILD.

За інформацією видання, у грудні 2024 року вкотре було зафіксовано масовий наліт дронів над територією землі Рейнланд-Пфальц. Цей наліт торкнувся і військових об'єктів.

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Представник МВС повідомив журналістам, що лише у землі Рейнланд-Пфальц 2024 року до поліції надійшло "близько 100 заяв" на цю тему.

"Використання великих безпілотників для шпигування за об'єктами, що стосуються безпеки, помітно зростає у Німеччині. Імовірно, вони є частиною російської гібридної війни", – йдеться у письмовій відповіді відомства.

МВС землі Райнланд-Пфальц розкритикувало федеральний уряд за бездіяльність. Там заявили, що для захисту повітряного простору від шпигунства та саботажу федеральним органам терміново необхідна відповідна техніка для раннього виявлення та боротьби з дронами.

За інформацією джерел видання, не вдалося перехопити чи збити жоден із таких безпілотників. Особливо загрозливими є розвідувальні польоти дронів над аеропортами та військовими об'єктами Бундесверу та збройних сил США у Німеччині. Серед таких об'єктів – американські бази у Рамштайні та Шпангдалемі.

За даними МВС Рейнланд-Пфальца, торік було зареєстровано близько 30 випадків "спостережень дронів у районі американських об'єктів". Джерела описують уі безпілотники як пристрої розміром з авто. Повідомляється, що МВС має "чіткі докази наявності великих безпілотних літальних апаратів".

Зазначається, що це не "комерційні хобі-дрони". Радіус дії таких великих БпЛА технічно може перевищувати 188 км, тому, ймовірно, що їхні зльоти та посадки відбуваються за межами Німеччини.

Своєю чергою у Федеральному МВС Німеччини повідомили, що наразі немає "загальнонаціональних даних щодо проблеми дронів за 2024 рік".

Нагадаємо, у середині грудня 2024 року у Німеччині зафіксували низку БпЛА, які пролетіли над стратегічними об'єктами, зокрема над військовою базою США у Рамштайні і над підприємствами Rheinmetall та BASF.

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