В Германии участились полеты шпионских БпЛА: кого подозревают власти

В частности, в декабре налет дронов коснулся и военных объектов.

В Германии резко участились нарушения воздушного пространства беспилотниками. В МВД страны предполагают, что это часть гибридной войны России.

Об этом сообщает BILD.

По информации издания, в декабре 2024 года был зафиксирован массовый налет дронов над территорией земли Рейнланд-Пфальц. Этот налет затронул и военные объекты.

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Представитель МВД сообщил журналистам, что только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году в полицию поступило "около 100 заявлений" на эту тему.

"Использование крупных беспилотников для шпионства за объектами, касающимся безопасности, заметно растет в Германии. Вероятно, они являются частью российской гибридной войны", – говорится в письменном ответе ведомства.

МВД земли Райнланд-Пфальц раскритиковало федеральное правительство за бездействие. Там заявили, что для защиты воздушного пространства от шпионажа и саботажа федеральным органам срочно необходима соответствующая техника для раннего обнаружения и борьбы с дронами.

По информации источников, не удалось перехватить или сбить ни один из таких беспилотников. Особенно угрожающие разведывательные полеты дронов над аэропортами и военными объектами Бундесвера и вооруженных сил США в Германии. Среди таких объектов – американские базы в Рамштайне и Шпангдалеме.

По данным МВД Рейнланд-Пфальца, в прошлом году было зарегистрировано около 30 случаев "наблюдений дронов в районе американских объектов". Источники описывают все беспилотники как устройства размером с авто. Сообщается, что МВД имеет "четкие доказательства наличия больших беспилотных летательных аппаратов".

Отмечается, что это не "коммерческие хобби-дроны". Радиус действия таких крупных БпЛА технически может превышать 188 км, поэтому, вероятно, их взлеты и посадки происходят за пределами Германии.

В свою очередь в Федеральном МВД Германии сообщили, что пока нет "общенациональных данных по проблеме дронов за 2024 год".

Напомним, в середине декабря 2024 года в Германии зафиксировали ряд БпЛА, пролетевших над стратегическими объектами, в том числе над военной базой США в Рамштайне и над предприятиями Rheinmetall и BASF.

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