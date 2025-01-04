В Дании зафиксировали 20 неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает AP News.

Полиция Дании заявила в субботу, 4 января, что она расследует сообщения о около 20 беспилотниках над портом Кеге, юго-западнее Копенгагена.

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Региональная полиция сделала заявление на Датском радио, что, когда ее офицеры прибыли на место в пятницу вечером, они смогли увидеть четыре больших беспилотника над пристанью Кеге.

Полицию на место вызвал свидетель, утверждавший, что видел около 20 дронов, которые затем на большой скорости скрылись в заливе Кеге.

Полиция заявила, что пытается установить общее количество беспилотников и их владельцев, поскольку на момент их появления не было выдано разрешение на полеты беспилотников в этом районе.

Полиция также расследует другие случаи наблюдения дронов на фоне проблем безопасности, связанных с российскими гибридными атаками, обнаруженными в некоторых европейских странах, и полномасштабной войной Москвы против Украины.

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