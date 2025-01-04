Чем заменить пергаментную бумагу для выпечки: 5 лучших вариантов

Если дома нет пергаментной бумаги, не стоит сразу идти в магазин, ведь ее можно легко заменить.
Пергаментная бумага для выпечки заканчивается именно в тот момент, когда она крайне необходима. Но паниковать не стоит, ведь есть альтернативные варианты, чем можно застелить противень.
Что положить на противень вместо пергаментной бумаги
- Мука и растительное масло. Такой вариант подойдет для выпечки из теста. Сначала смажьте противень подсолнечным маслом, можно еще сливочным, а затем присыпьте мукой, манкой или панировочными сухарями.
- Тонкая офисная бумага. Если мука с растительным маслом не подходит, можно воспользоваться тонкой офисной бумагой. Однако следует знать, что сухую бумагу нельзя отправлять в горячую духовку, поэтому перед использованием смажьте ее хорошо растительным маслом. Так бумага не сгорит и не прилипнет к выпечке.
- Фольга. Не все хозяйки используют алюминиевую фольгу для выпечки, потому что она может прилипнуть к тесту. Чтобы этого не произошло, следует положить фольгу матовой стороной вниз, а блестящей – вверх, и обязательно смажьте ее растительным или сливочным маслом.
- Силиконовый коврик. Им можно пользоваться много раз, поэтому это довольно выгодная и очень практичная вещь. К тому же, на нем можно раскатывать тесто и вместе с ковриком отправлять его в духовку, если вам, например, нужны коржи для торта.
- Пакеты из-под муки имеют внутренний слой, похожий на пергаментную бумагу. Пакет нужно разрезать, выровнять и положить на противень. Однако обязательно смажьте его растительным маслом, чтобы он не начал гореть.
Читайте также:
Каких "соседей" лучше посадить у смородины, чтобы она давала богатый урожай
Зачем добавлять в картофель при варке пиво: вам точно понравится этот лайфгак
Почему нельзя дома держать розы: и дело здесь не только в приметах