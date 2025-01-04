Киев атакуют особые дроны: эксперт предупредил о новой угрозе

Россия продолжает атаковать Киев ударными дронами. Три ночи подряд БПЛА противника удается добраться до левобережных районов столицы, где по ним работает ПВО или им удается прорываться в центр столицы. Поэтому пользователи Сети пишут, что город атакуют какими-то особыми дронами, которые трудно сбивать.

В центре Киева, на третьи сутки, спасатели закончили ликвидировать последствиями дроновой атаки, которую совершил враг в первые часы Нового года. Ударному дрону удалось прорваться на улицу Банковую.

Из-за атаки пострадал исторический жилой дом на Печерске – взрывом были повреждены его шпиль и два этажа с 6 по 4, погибли два жителя – известные ученые.

Всего от российских дронов в первый день Нового года в Киеве пострадали семь человек.

Повреждения также получили одно из зданий Нацбанка, на крыше которого вспыхнул пожар. Серьезно пострадал старинный особняк на пересечении Банковой, в котором размещается Союз писателей Украины. Также вылетели стекла в здании, которым пользуются народные депутаты.

Критика от Безуглой

Пользователи социальных сетей отмечают, что на Печерске есть слишком большие разрушения, как от одного ударного БПЛА. К тому же есть тревожный звоночек – взрывалось рядом с Офисом президента Украины.

Скандальная депутат Марьяна Безугла уже успела раскритиковать работу ПВО и обвинила военных в отсутствии эшелонированной системы ПВО вокруг Киева.

"Шахеды" обошли ПВО и попали почти в Офис президента Украины. Это следствие системных, задавленных проблем с военным управлением в ВСУ: когда людей из мобильных огневых групп перенаправили в пехоту, количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили – не говоря уже о других городах", – написала Безуглая.

Жители левого берега Киева тоже отмечают, что вражеские шахеды все чаще атакуют город, пролетая над домами в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах. Поэтому люди задают вопрос: почему вражеские дроны никто не сбивает на подходах к столице или когда они уже летят над Днепром с левого на правый берег.

Печерск атаковали особые "Шахеды"

Авиационный эксперт Валерий Романенко говорит, что, возможно, разрушения в центре Киева повлекли за собой именно модернизированные российские "Шахеды".

"Город и его центральную часть могли атаковать дроны с круговым размещением CRPA-антен. Это очередная модернизация вражеского средства воздушного нападения, потому что с такой "начинкой" их значительно труднее заглушить РЭБом. Но, я сомневаюсь, что именно это есть стопроцентная причина, потому что когда вражеские дроны летят над Киевом, мы их не РЕБом глушим, а ракетами и другими методами физического воздействия – пулеметы, легкие пушки. Сегодня (3 января) я четко слышал работу "Гепарда", лупившего по целям, очередями из 5 снарядов. Кстати, "Гепард" легче отличить от других систем, потому что у него фиксированная очередь на 5 снарядов", – рассказывает ТСН.ua авиационный эксперт Валерий Романенко.

Киев, последствия атаки дронов / Фото: Управление ГСЧС Киева

Почему не существует непроходимой системы ПВО

Специалист соглашается, что разрушения на Печерске действительно достаточно большие.

"Поэтому, возможно, там было больше "Шахедов", которым удалось прорваться через пояс мобильно-огневых групп, которые расположены вокруг Киева и выдвинуты на маршруты вражеских ракет. Это может быть причиной. Ведь сегодня во время вражеской атаки я сначала услышал взрыв в Киеве, а уже потом была объявлена тревога. Поэтому это вызывает вопрос: а почему так?", – отмечает Валерий Романенко.

В то же время эксперт считает, что эшелонированная система ПВО в Киеве есть и работает она достаточно слаженно, поэтому нападки со стороны Безуглой специалист называет неуместными.

"Какой бы надежной и эшелонированной ни была система ПВО, ее можно пройти. Вот к примеру в Израиле система ПВО настолько эшелонирована, что нам к ним, как говорится — бежать и бежать. Но вражеские средства воздушного нападения ее преодолевают, причем прилетает там очень сильно – не просто обломки падают на крышу, а прилетает существенно. В мире просто не бывает непробиваемой системы ПВО. Поэтому время от времени врагу, к сожалению, удается ее проходить", – рассказывает Валерий Романенко.

ПВО и борьба интеллектов

Эксперт добавляет, что ПВО – это самый интеллектуальный род войск. Там просто не бывает стандартных решений – постоянно присутствуют изменения: в области радиопомех, в применении зенитных комплексов.

"Идет война и, по сути, это борьба интеллектов. Россияне тоже не бодрствуют, они совершенствуют и модернизируют свои средства воздушного нападения. Если им удается пройти нашу ПВО, они фиксируют успех и пробуют повторить. Но и наши специалисты умеют "латать дыры", поэтому, думаю, щель, которую нашел враг над Киевом, уже прикрыли. Хотя, конечно, очень жаль погибших и раненых людей, поврежденных домов и квартир", – рассказывает Валерий Романенко.

Наводившие ужас ракеты успешно сбивают

Он добавляет, что работа ПВО – это прежде всего контроль ситуации над всей страной и при отражении вражеских атак все выполняется полностью автоматизированно, а решения от командования моментально доводят до всех подразделений.

"Помните, когда россияне впервые применили ракеты Х-69? Тогда им удалось прорвать нашу ПВО и уничтожить Трипольскую ТЭС. Мы не смогли противодействовать, а сейчас, когда россияне запускают те же ракеты – 5 из 6 ПВО сбивает. То есть на высотах этих ракет их уже ждут. Повторюсь – не бывает непробиваемой системы ПВО. Поэтому что бы там ни писала Безуглая – это ее личное и неквалифицированное мнение. Депутат видит только результат и объявляет о нем, а офицер ПВО – делает выводы. Если действительно был прорыв ПВО, сразу идет разбор ситуации и детальный анализ, а параллельно с этим происходит разработка новых тактических приемов, чтобы такой прорыв не повторился", – объясняет Валерий Романенко.

Как исправляют ошибки в защите неба

Специалист добавляет, что обычно это может быть замена зенитного комплекса.

"Например, Hawk не справился, потому что плохо работает по целям на малых высотах, значит на его место нужно поставить NASAMS, а Hawk на отрезок, где есть еще дополнительные средства, чтобы прикрыть участок. Если же дроны действительно прорвались где-то незамеченными, то туда надо поставить дополнительную радиолокационную станцию или принять какие-то решения по РЭБ. А если россияне действительно оснастили свои БПЛА усовершенствованными антеннами, тогда нашу "Покрову" нужно немного перенастроить на другие частоты или поставить дополнительную станцию ​​постановки помех", – отмечает Валерий Романенко.

Взрывы в Киеве сегодня: налет шахедов!

Почему все летит через районы у Днепра?

Что касается постоянных пролетов дронов и ракет через три левобережных района Киева, то эксперт объясняет это тем, что россияне используют высокий правый берег для маскировки ракет от радаров, поэтому российские ракеты – частые "гости" в этих районах.

"Жители районов Киева, которые расположены ближе к Днепру, действительно могут чаще видеть вражеские ракеты и дроны, потому что если ракета летит ниже уровня высокого берега, то даже радару, который установленный на противоположной стороне, труднее ее заметить на фоне земли, потому что в этом месте будет "засветка" экрана. А в целом, во время атак, включается режим селекции воздушных целей и все вражеские "жестянки" видны. Россияне часто такое используют – пролетают над оврагами, прячутся за холмами на малых высотах, летят вдоль водоемов. Это тактика незаметного нападения. Собственно, как и у наших ракет, которые тоже использующих рельеф местности для эффективного поражения противника и его объектов", – заключает Валерий Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал об ударе по домам в центре Киева: почему российские "Шахеды" смогли туда долететь.

РФ запустила сотни дронов и десятки ракет с начала 2025 года!

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