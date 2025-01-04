В двух российских самолетах отказали двигатели во время пассажирских рейсов

В прошлом 2024 году количество авиационных инцидентов в России достигло антирекорда за последние шесть лет.

Сразу два самолета российских авиакомпаний были вынуждены вернуться в аэропорты вылета из-за отказа двигателей вскоре после взлета.

Об этом сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Первый инцидент произошел в субботу, 4 января, с Airbus A321neo авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшим рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург.

На высоте 4500 метров у лайнера отказал левый двигатель. Экипаж доложил о неисправности диспетчерам, после чего принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Также читайте В аэропорту Анталии загорелся российский самолет с пассажирами: видео

Выполнив круг в зоне ожидания, экипаж совершил посадку на одном двигателе. В пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что воздушное судно было отстранено от полетов.

Второй случай произошел с Boeing 737 авиакомпании NordStar, выполнявшим рейс Волгоград – Екатеринбург вечером 2 января. На высоте 11 300 метров у самолета также отказал левый двигатель.

Экипаж вернулся в аэропорт в Волгограде. Борт со 164 пассажирами и шестью членами экипажа приземлился, после чего самолет был отстранен от полетов для оценки технического состояния.

В прошлом 2024 году количество авиационных инцидентов в России достигло антирекорда за последние шесть лет. К концу ноября было зафиксировано 208 инцидентов — на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Только в конце ноября и начале декабря три самолета Sukhoi Superjet 100 вышли из строя во время выполнения рейсов.

К началу войны в Украине российский авиапарк насчитывал 1031 самолет, две трети из которых составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus. Однако санкции США и ЕС запретили обслуживание этих самолетов, а также поставки новых лайнеров.

В 2023 году российское правительство тайно разрешило авиакомпаниям заниматься "каннибализацией" самолетов — снятием исправных запчастей с одних лайнеров для их установки на другие.

Попытки России наладить собственное производство авиационных деталей пока не принесли значительных результатов. По прогнозу аналитической компании Oliver Wyman, к 2026 году российский авиапарк может сократиться более чем вдвое.

Напомним, в начале 2025 года в российском Норильске самолет с 79 пассажирами выкатился за пределы полосы во время посадки.

Читайте также: