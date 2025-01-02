В России с пассажирским самолетом произошло чрезвычайное происшествие

После инцидента воздушное судно временно отстранено от полетов.

В российском Норильске самолет с 79 пассажирами выкатился за пределы полосы при посадке.

Об этом сообщают российские СМИ.

Самолет, который при посадке выкатился за пределы полосы, следовал по маршруту Москва – Норильск, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Теперь воздушное судно временно отстранено от полетов. Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт.

К слову, в ночь на 2 января Россию атаковали беспилотники. В аэропортах четырех городов вводился план "Ковер".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.