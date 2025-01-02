Россию атаковали дроны: останавливалась работа нескольких аэропортов

В частности, громкие взрывы были слышны в районе военного аэродрома возле Таганрога.

Россию атаковали беспилотники в ночь на 2 января. В нескольких областях прогремели мощные взрывы и останавливалась работа аэропортов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Сильные взрывы ночью прогремели в Ростовской области. Особенно громко было вблизи военного аэродрома у Таганрога. Сообщается, что там были "прилеты".

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Вечером из-за атаки дронами россияне вводили план "Ковер" в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова: действовали ограничения на прием и вылет воздушных судов.

В Минобороны России утверждают, что ночью средства ПВО якобы сбили 13 украинских беспилотников. Из них один – в Воронежской области, три – в Белгородской, четыре – в Брянской, четыре – в Курской и один – в Калужской. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Россия оказалась под атакой БпЛА: звучали взрывы

Напомним, 31 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области России. Там вспыхнул пожар.

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