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Атака КАБами по Запорожью: есть жертвы

Атака КАБами по Запорожью: есть жертвы

На месте вражеского удара / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Из-под завалов достали тело мужчины.

Россияне ударили КАБами по Васильевскому району Запорожской области. Из-за атаки погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб из-за атаки россиян по Васильевскому району. Враг одиннадцать раз ударил КАБами по Степногорску. Разрушен пятиэтажный дом. Погиб мужчина. Его тело спасатели извлекли из-под завалов. Поисково-спасательная операция длилась более 5 часов", — отметил он.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "Шахедов" попал по многоэтажке.

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