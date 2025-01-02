Атака КАБами по Запорожью: есть жертвы

Россияне ударили КАБами по Васильевскому району Запорожской области. Из-за атаки погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Один человек погиб из-за атаки россиян по Васильевскому району. Враг одиннадцать раз ударил КАБами по Степногорску. Разрушен пятиэтажный дом. Погиб мужчина. Его тело спасатели извлекли из-под завалов. Поисково-спасательная операция длилась более 5 часов", — отметил он.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "Шахедов" попал по многоэтажке.

Читайте также: