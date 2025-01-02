Астролог назвал самые наглые и беспардонные знаки Зодиака

Как известно, нахальство второе счастье: с тем, что такое качество часто помогает в самых разных житейских ситуациях, никто спорить не станет.

Вот только обладают им далеко не все: кому-то неудобно его проявлять, кто-то считает, чо такой стиль поведения говорит об отсутствии воспитания. Астролог Людмила Булгакова назвала самые наглые и беспардонные знаки Зодиака.

Телец

Тельцы – как их давший знаку наименование тотем – всегда действуют напролом: тот факт, что они таким образом сметают все – и всех – на своем пути, их абсолютно не волнует. Что же, своего они в таком случае добиваются, но со стороны выглядят не лучшим образом.

Овен

Овны не считают наглость и беспардонность чем-то зазорным – на их взгляд, кто первый дошел до поставленной цели, тот и герой. Надо признать, представители знака часто приходят к финишу первыми, оставляя за спиной конкурентов-соперников, которых они расталкивают локтями,

Лев

У Львов наглость принимает своеобразную форму они не идут напролом и не оттесняют тех, кто стоит на пути, а просто приходят и берут то, что им надо – они уверены, что – согласно своему царскому происхождению = имеют на это полное право, даже не пытайтесь их переубедить.

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