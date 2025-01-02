Атака КАБами по Запоріжжю: є жертви

Росіяни вдарили КАБами по Василівському району Запорізької області. Через атаку загинула людина.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району. Ворог одинадцять разів ударив КАБами по Степногірську. Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із "Шахедів" влучив по багатоповерхівці.

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