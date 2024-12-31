Ярко пылает: беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ (видео)

Россиянам ночью было очень неспокойно.

Неизвестные беспилотники 31 декабря атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ. Власти заявили о работе ПВО по враждебным целям.

Об этом сообщают РосСМИ.

Беспилотники атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ

"Однажды подгорела нефтебаза в Смоленской области", – иронично написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Что известно

По данным вражеских телеграмм-каналов, беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Ярцевском районе около 3:40 утра. В результате удара на объекте начался пожар.

"В настоящее время на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и

компетентные органы", – заявил глава района Роман Захаров.

По данным Минобороны РФ, над территорией Смоленской области сбито 10 БПЛА. Также ПВО работало в других регионах.

Минобороны РФ назвало количество сбитых над Смоленской областью БПЛА

"25 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 17 – над территорией Республики Крым, 11 – над территорией Краснодарского края, 10 – над территорией Смоленской области, два – над территорией Тверской области, и по одному – над территориями Ростовской, Курской и Курской", – отметили в ведомстве.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области.

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