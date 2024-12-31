БпЛА атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ

В результате атаки на объекте произошел пожар.

В Смоленской области РФ в городе Ярцево в ночь на 31 декабря произошла воздушная атака на местную нефтебазу с помощью БпЛА.

Сообщается, что в результате атаки на объекте произошел пожар.

"В результате атаки противника произошло возгорание. Сейчас на месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя", — написал глава Ярцевского района Роман Захаров.

Также Захаров рассказал, что расследованием этой ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Орловской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что ГУР атаковало нефтебазу в Калужской области РФ.

Читайте также: