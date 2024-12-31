БпЛА атакували нафтобазу у Смоленській області РФ

В результаті атаки на обʼєкті сталася пожежа.

У Смоленській області РФ в місті Ярцево у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака на місцеву нафтобазу за допомогою БпЛА.

Повідомляється, що в результаті атаки на обʼєкті сталася пожежа.

"Внаслідок атаки противника сталися займання. Наразі на місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я", - написав глава Ярцевського району Роман Захаров.

Також Захаров розповів, що розслідуванням "цієї ситуації займаються спеціальні служби та компетентні органи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області.

Крім того, ми раніше інформували, що ГУР атакувало нафтобазу в Калузькій області РФ.

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