БпЛА атакували нафтобазу у Смоленській області РФ

В результаті атаки на обʼєкті сталася пожежа.
У Смоленській області РФ в місті Ярцево у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака на місцеву нафтобазу за допомогою БпЛА.
Повідомляється, що в результаті атаки на обʼєкті сталася пожежа.
"Внаслідок атаки противника сталися займання. Наразі на місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я", - написав глава Ярцевського району Роман Захаров.
Також Захаров розповів, що розслідуванням "цієї ситуації займаються спеціальні служби та компетентні органи".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області.
Крім того, ми раніше інформували, що ГУР атакувало нафтобазу в Калузькій області РФ.
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