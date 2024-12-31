У Південній Кореї видали ордер на арешт президента

Перед затриманням президента три рази викликали на допит, які він проігнорував.

У Південній Кореї суд видав офіційний ордер на арешт президента країни Юна Сок Йоля, чиї повноваження були припинені внаслідок імпічменту, оголошеного парламентом.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

"Суд схвалив ордер на затримання президента Юна, якому був оголошений імпічмент у розслідуванні щодо введення воєнного стану", - зазначається в повідомленні.

Перед затриманням президента три рази викликали на допит у справі щодо оголошення в Кореї воєнного стану, які президент проігнорував.

Така поведінка голови держави дала підставу генеральному прокурору звернутися до суду по ордер на арешт президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея на межі нового скандалу, Демократична партія знову вимагає імпічменту президента.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Південної Кореї проігнорував допит після рішення про імпічмент.

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