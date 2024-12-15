Президент Південної Кореї проігнорував допит після рішення про імпічмент

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль не прийшов на допит, призначений на неділю, 15 грудня, після того як парламент країни проголосував за його імпічмент. Прокуратура країни розпочала розслідування щодо ймовірної підготовки введення воєнного стану.

Про це повідомляє Yonhap.

Повістку на допит передали до офісу президента ще 13 грудня. Юн Сок Йоля запросили до Центральної окружної прокуратури Сеула для дачі свідчень, зокрема щодо звинувачень, пов’язаних із ймовірним наміром запровадити воєнний стан.

Однак глава держави на допит не з’явився, і офіційного пояснення причин його відсутності не надійшло. У прокуратурі зазначили, що повістку було доставлено належним чином, але жодної відповіді від президента так і не отримали.

З огляду на це прокуратура планує повторно викликати Юн Сок Йоля у понеділок.

Нагадаємо, раніше південнокорейський парламент ухвалив законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.