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В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

Повітряна тривога 15 грудня / Фото: alerts.in.ua

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В неділю, 15 грудня, на значній частині України та в столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Мапа тривог України попереджає про небезпеку мешканців Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Київської областей. Також сирени тривоги пролунали у Києві.

Жителям згаданих регіонів радять перебувати в укриттях.

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