В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

В неділю, 15 грудня, на значній частині України та в столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Мапа тривог України попереджає про небезпеку мешканців Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Кіровоградської, Черкаської та Київської областей. Також сирени тривоги пролунали у Києві.

Жителям згаданих регіонів радять перебувати в укриттях.