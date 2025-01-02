У Росії з пасажирським літаком сталася надзвичайна подія

Після інциденту повітряне судно тимчасово усунуто від польотів.

У російському Норильську літак із 79 пасажирами викотився за межі смуги під час посадки.

Про це повідомляють російські медіа.

Літак, який під час приземлення викотився за межі смуги, прямував за маршрутом Москва – Норильськ, повідомили у Західно-Сибірській транспортній прокуратурі.

Тепер повітряне судно тимчасово усунуто від польотів. Для виконання зворотного рейсу до Москви виділено резервний борт.

До слова, у ніч проти 2 січня Росію атакували безпілотники. В аеропортах чотирьох міст запроваджувався план "Килим".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.