У Канаді загорівся літак під час посадки

У Канаді літак загорівся, вдарившись крилом об злітно-посадкову смугу.

Про це повідомляє СВС.

Рейс авіакомпанії Air Canada здійснив аварійну посадку в Галіфаксі, під час якої літак заковзнув злітно-посадковою смугою і загорівся.

Причина інциденту – проблема з шасі.

"Ми почули досить гучний звук удару, коли крило літака почало ковзати по покриттю разом із тим, що, як я припускаю, було двигуном", - розповіла пасажирка Ніккі Валентайн.

Після зупинки борту пасажири помітили вогонь на лівому борту та дим у салоні. Евакуація пасажирів зайняла близько двох хвилин.

Нагадаємо, пасажирський літак зі 181 людиною на борту розбився під час посадки в аеропорту Південної Кореї. Дві людини вижили, решта, наймовірніше, загинули. Наразі офіційно підтвердили 179 загиблих.

Літак майже повністю знищений вибухом. Розпізнати можна лише його хвіст. Пожежна служба припускає, що причинами аварії можуть бути зіткнення з птахом і погана погода, але це поки що зʼясовують.

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