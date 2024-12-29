Що відбувається у Торецьку на Донеччині: звіт ISW

Українські та російські війська нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що українські війська нещодавно відвоювали позиції в центральній та північній частині міста.

Про це йдеться у звіті ISW.

Бої у Торецьку

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Рудничної в західній частині Торецька.

"Російські війська продовжили атаки у центральній частині Торецька в районі шахти "Центральна" і Центрального ринку, а також у північній частині Торецька в районі стадіону "Авангард" та на захід від Торецька в районі Щербинівки 27 та 28 грудня", - йдеться у звіті.

Повідомляється, що на Торецькому напрямку діють підрозділи 9-ї мотострілецької бригади та 80-го окремого розвідувального батальйону "Спарта" російської 51-ї загальновійськової армії.

Як зазначалося раніше, ворог продовжує штурмувати Торецьк. Російські штурмовики, які беруть участь у боях, здебільшого складаються з порушників дисципліни. Солдати, які опиняються в полоні, стверджують, що російське командування "кидає їх на убой".

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